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Новое министерство инвестполитики Сахалинской области возглавит Дмитрий Лисневский

Сейчас он занимает пост советника губернатора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Министерство инвестиционной политики Сахалинской области, созданное недавно в регионе, приступило к работе. Его возглавит Дмитрий Лисневский, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава островной области Валерий Лимаренко.

"В Сахалинской области начало работать министерство инвестиционной политики. Новое ведомство будет заниматься привлечением частных инвестиций в регион. Возглавит министерство инвестиционной политики Дмитрий Лисневский, который сейчас занимает должность советника губернатора Сахалинской области", - написал Лимаренко, отметив, что создание новой структуры не потребовало увеличения штата.

Ранее такое ведомство уже существовало в Сахалинской области на протяжении многих лет и носило название министерства инвестиций и внешних связей. В 2015 году по решению бывшего губернатора Олега Кожемяко структура была объединена с региональным министерством экономического развития.

В правительстве региона ТАСС рассказали, что губернатор Лимаренко поставил задачу ежегодно увеличивать валовой региональный продукт не менее чем на 4%. В связи с этим появилась необходимость в отдельной структуре, которая занималась бы привлечением российских и зарубежных инвесторов, реализовывала бы масштабные проекты.

В задачи министерства также вошло развитие территорий опережающего развития "Горный воздух", "Южная", "Курилы" и свободный порт Владивосток. Новое министерство будет работать по принципу "одного окна". Другими словами, инвесторы смогут воспользоваться услугами в одном месте без хождения по другим учреждениям.

В Сахалинской области разработаны 15 направлений инвестиционного развития региона. По планам местных властей, острова должны стать крупным логистическим центром с современными портами и развитой сетью аэродромов. Планируется развернуть медицинский и цифровой кластеры, модернизировать энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство, создать индустриальные парки для нефтегазового, строительного и агропромышленного комплексов. Реализация этих инициатив, по оценкам, позволит создать около 11 тыс. новых рабочих мест.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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