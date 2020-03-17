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Перелеты в отдаленные села на севере Чукотки возобновились впервые за 25 лет

Планируется, что самолеты будут летать в эти села два раза в месяц

АНАДЫРЬ, 17 марта, /ТАСС/. Первый за последние 25 лет самолет вылетел из аэропорта Кепервеем в село Илирней на севере Чукотки. В среду планируется рейс в село Островное, сообщил ТАСС глава Билибинского района Чукотского автономного округа Евгений Сафонов.

До возобновления рейсов в села можно было добраться только наземным путем и вертолетами Ми-8. Из-за отдаленности и частой непогоды возникали сложности с доставкой корреспонденции, медикаментов и продуктов. Планируется, что полеты на самолетах в эти села будут выполняться два раза в месяц.

"Так как у единственной окружной авиакомпании "ЧукотАвиа" нет необходимого количества вертолетов, жители сел Илирней и Островное уже много лет сталкиваются с проблемой нерегулярного авиасообщения. В прошлом году в этих населенных пунктах отремонтировали взлетно-посадочные площадки, и теперь там могут садиться самолеты", - сказал Сафонов.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока. В госпрограмму "Развитие транспортной системы" был внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, включающий мероприятия по реконструкции аэропортов, обновление парка воздушных судов, создание центров сервиса воздушных судов, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации летного состава.

Илирней и Островное - национальные чукотские села в Билибинском районе. Население первого - 280 человек, второго - 300. Расстояние до Анадыря около 500 км.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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