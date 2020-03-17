Глава Росстандарта: доля суррогата на автозаправках в России снизится до 5% к 2025 году

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Росстандарт ожидает снижения доли суррогатного топлива на заправках страны до 5% к 2025 году по сравнению с почти 9% за 2019 год, заявил в интервью ТАСС глава ведомства Алексей Абрамов.

"Я думаю, что в целом по стране мы должны достичь показателя не более 5% суррогата на рынке. Это наша цель к 2025 году", - сказал он.

По итогам 2019 года показатель составил 8,9%. По словам Абрамова, Росстандарт видит существенное снижение объемов суррогата на заправках во многом благодаря введению оборотных штрафов за некачественное топливо, но считает его недостаточным. "Снижение с тех 20%, которые были в 2015 году, до 8,9% в 2019 году - это значительное улучшение. Оборотные штрафы применяются два года, и потенциал еще не исчерпан", - отметил глава ведомства.

Как показали проведенные Росстандартом проверки качества топлива, в ряде регионов страны объем нарушений превысил 15%. "Это ненормально, там мы будем проводить дополнительные проверки. При этом нам важно не просто получить штраф - нам важно, чтобы результатом было исправление ситуации, когда нарушитель выполнил наше предписание, изъял с рынка некачественную продукцию и перестал нарушать требования закона", - подчеркнул он.

Всего за прошлый год Росстандарт проверил 1,087 тыс. АЗС, не соответствующее требованиям технического регламента топливо выявлено в 8,9% случаев (97 АЗС). При этом в 18 субъектах РФ доля нарушений техрегламента превысила 20%.

Сейчас за нарушения требований техрегламента по физико-химическим характеристикам топлива налагается штраф в размере 1% выручки, полученной от реализации топлива (но не менее 500 тыс. рублей). За повторное нарушение штраф увеличивается до 3% (минимум - 2 млн рублей) либо предусматривается приостановка деятельности сроком до 90 дней.