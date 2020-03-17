Контрольные закупки "тайными покупателями" на АЗС могут начаться в 2021 году

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Контрольные закупки топлива на автозаправках в режиме "тайного покупателя" могут начаться в 2021 году, если до конца текущего года будет принят закон о госконтроле, считает глава Росстандарта Алексей Абрамов.

"Это будет возможно с принятием нового закона о госконтроле, в котором предусмотрен ряд механизмов, в том числе контрольной закупки и рейдов <...> Но мне кажется, что в этом году должна быть поставлена точка. Если закон пройдет, то, возможно, в следующем году в пилотном режиме его уже можно будет начать применять", - сказал он в интервью ТАСС.

При этом, по словам Абрамова, закон сложный, он перенес много концептуальных пересмотров.

"Сегодня программное обеспечение на заправках позволяет в индивидуальном режиме настраивать процент недолива для конкретного автомобиля. Но за руку нарушителей поймать очень сложно. Пока мы видим только один возможный инструмент борьбы - это контрольная закупка в режиме "тайного покупателя". Главное, чтобы продавцы на АЗС понимали, что к ним в любой момент может приехать такого рода проверка и, если будет выявлен недолив, предъявить серьезный штраф", - пояснил он.

Глава Росстандарта также сообщил, что до июня планируется утвердить новый национальный стандарт на топливораздаточные колонки взамен устаревшего ГОСТа. В нем будут прописаны требования к программному обеспечению и защите от несанкционированного доступа, не позволяющие обманывать расходомер.

Абрамов также отметил необходимость более масштабного контроля качества топлива непосредственно на местах. "Нам сегодня не хватает способов контроля непосредственно на местах. Нужны методы экспресс-анализа, чтобы на месте определять необходимость выполнения полной процедуры проверки. Решением могло бы стать развитие методик испытаний продукции в мобильных лабораториях. Сейчас мы как раз работаем над развитием собственных мобильных лабораторий, чтобы закрыть потребность проведения проверок в труднодоступных территориях", - добавил глава ведомства.