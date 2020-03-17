Райффайзенбанк стал самым надежным банком в России по версии Forbes

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Райффайзенбанк, "Юникредит банк" и Росбанк возглавили рейтинг самых надежных банков России за 2020 год по версии журнала Forbes.

Годом ранее рейтинг возглавлял "Юникредит банк", Райффайзенбанк занимал лишь вторую строчку, а Росбанк - третью, как и в этом году.

Среди государственных банков высокую степень надежности, по мнению Forbes, демонстрирует Сбербанк - 4-е место и ВТБ - 11-е место. Из частных российских банков наивысшую позицию занимает Альфа-банк - 26-е место, за ним следует Совкомбанк.

При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России.