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Госдума восстановила индексацию пенсий опекунам

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уточнил, что в случае принятия законопроекта будут проиндексированы пенсии почти 30 тыс. граждан

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума приняла на заседании во вторник в третьем - окончательном - чтении законопроект, восстанавливающий с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для опекунов.

Документ касается пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье. Они не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.

"Учитывая, что указанная категория лиц выполняет важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, данное изменение представляется обоснованным, разумным, и в случае его реализации позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней", - говорится в пояснительной записке.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнял, что в случае принятия законопроекта будут проиндексированы пенсии почти 30 тыс. граждан.

Как следует из финансово-экономического обоснования, дополнительные расходы на реализацию законопроекта в 2020 году составят 0,72 млрд рублей, в 2021 году - 1,83 млрд, в 2022 году - 2,22 млрд рублей.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый замглавы фракции Андрей Исаев. Законопроект был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Россия
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