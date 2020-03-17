Власти Москвы планируют усилить поддержку бизнеса в торговле через интернет

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют усилить поддержку бизнеса в части реализации компаниями своих товаров через интернет в условиях коронавируса. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"Считаем, что сейчас то время, когда этот продукт [интернет-коммерция] должен быть более востребован, поэтому готовы увеличивать объемы предоставляемых премиальных аккаунтов на различных интернет-площадках. Весь тот сегмент, который способен реализовывать через интернет-коммерцию, соответственно, может воспользоваться", - сказал он в ходе посещения медицинского технопарка "Мосмедпарк".

По его мнению, данные меры будут актуальны на фоне нестабильной экономической ситуации, которая сложилась из-за распространения коронавируса.