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Генпрокурор назвал регионы России с недопустимо высокой задолженностью по зарплате

Чиновник призвал прокуратуры пяти регионов отреагировать на ситуацию

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов назвал российские регионы с недопустимо высокой задолженностью по зарплате.

"Хочу обратить внимание прокуроров Красноярского края, Кемеровской, Мурманской, Псковской, Тверской областей на сохранение недопустимо высокой для регионов задолженности по зарплате. Примите дополнительные меры реагирования", - сказал Краснов на коллегии надзорного ведомства по итогам работы за 2019 год.

По данным Генпрокуратуры, в Кемеровской области задолженность достигает 268 млн рублей, в Красноярском крае - 124 млн рублей, в Мурманской, Тверской и Псковской областях - 109, 104 и 96 млн рублей соответственно.

Теги
РоссияТверская областьМурманская областьКрасноярский крайКемеровская областьПсковская областьКраснов, Игорь Викторович
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