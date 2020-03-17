Генпрокурор назвал регионы России с недопустимо высокой задолженностью по зарплате

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов назвал российские регионы с недопустимо высокой задолженностью по зарплате.

"Хочу обратить внимание прокуроров Красноярского края, Кемеровской, Мурманской, Псковской, Тверской областей на сохранение недопустимо высокой для регионов задолженности по зарплате. Примите дополнительные меры реагирования", - сказал Краснов на коллегии надзорного ведомства по итогам работы за 2019 год.

По данным Генпрокуратуры, в Кемеровской области задолженность достигает 268 млн рублей, в Красноярском крае - 124 млн рублей, в Мурманской, Тверской и Псковской областях - 109, 104 и 96 млн рублей соответственно.