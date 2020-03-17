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Пригожин подаст иск против властей США на $50 млрд

Бизнесмен считает, что власти Соединенных Штатов пытались убедить мировое сообщество и американских граждан, что во внутренних проблемах США виновен "Конкорд" и Россия
Евгений Пригожин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Евгений Пригожин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Компания "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина готовит иск против властей США за незаконное преследование и санкции, говорится в заявлении бизнесмена, опубликованном пресс-службой компании. Сумма иска составляет $50 млрд.

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Заявление бизнесмена последовало после решения американского суда прекратить дело о вмешательстве в президентские выборы в США. О прекращении дела ходатайствовало правительство США.

"Считаю, что на этом судебное разбирательство между "Конкордом" и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск "Конкорд" против США" за незаконное преследование и санкции на сумму $50 млрд", - отмечается в заявлении.

Пригожин обвинил власти США в попытке "убедить мировое сообщество и американских граждан, что во внутренних проблемах США виновен "Конкорд" и Россия". По мнению бизнесмена, американские власти отказались от обвинений, "побоявшись огласки и справедливого судебного разбирательства".

В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 гражданам России и трем юридическим компаниям во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. По версии обвинения, компании Пригожина финансировали петербургское агентство интернет-исследований, которое старалось оказать поддержку Дональду Трампу.

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СШАРоссия
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