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Сбербанк ввел в эксплуатацию новую штаб-квартиру на Кутузовском проспекте в Москве

Внутри здания разместили семиэтажный остекленный атриум с подвесной переговорной "Диамант"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сбербанк ввел в эксплуатацию новую штаб-квартиру, которая станет частью делового кластера "Сбербанк Сити" на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"Сбербанк ввел в эксплуатацию новую штаб-квартиру. Она станет частью масштабного делового кластера "Сбербанк Сити" в Москве, который объединит структуры компании в единую экосистему", - говорится в сообщении.

Над проектом штаб-квартиры банка работали два архитектурных бюро: швейцарское Evolution Design и московский партнер T+T Architects. Общая площадь здания составила почти 62 тыс. кв. м. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, реализация проекта заняла 16 месяцев. На месте штаб-квартиры располагалось административное здание, которое было реконструировано.

Внутри здания разместили семиэтажный остекленный атриум с подвесной переговорной "Диамант", растянутой на тросах в центр. В нем также установили две фито-стены высотой более 20 м, покрытых живыми растениями. "Конструкция подвесной переговорной состоит из силовой скрытой рамы пола и тонкого каркаса, на котором закреплены прозрачные и зеркальные панели, расположенные под разными углами так, что все пространство атриума необычно отражается в них", - отмечается в сообщении.

Также Сбербанк вводит в эксплуатацию еще два здания кластера, идет разработка объекта, который объединит выход из метро и офисные корпуса.

Ранее Сбербанк и компания "Международный центр" подписали договор купли-продажи офисного комплекса площадью более 300 тыс. кв. метров, расположенного напротив "Москва-Сити". Комплекс состоит из трех зданий и находится на едином участке, при этом две башни (41 и 47 этажей) являются объектами незавершенного строительства. Переезд в новый комплекс Сбербанк будет осуществлять поэтапно и завершит его к концу 2021 года.

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