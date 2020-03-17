Компания, аффилированная с Алекперовым и Федуном, купила акции "Лукойла" на $41,2 млн

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Компания, аффилированная с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым и вице-президентом компании Леонидом Федуном, приобрела обыкновенные акции "Лукойла" на $41,2 млн на внебиржевом рынке. Об этом говорится в материалах нефтедобытчика.

Сделка, которую осуществила компания "Резерв Инвест Лимитед" (Кипр), была заключена 12 марта. Компания приобрела 750 тыс. акций "Лукойла" по цене $55 за ценную бумагу.

На закрытии торгов Мосбиржи 12 марта акции "Лукойла" стоили 4511,5 рубля за акцию. В этот момент доллар торговался на уровне 74,74 рубля. Получается, акции Лукойла в 19:00 мск 12 марта стоили $60,36 за акцию. Таким образом, топ-менеджеры "Лукойла" приобрели акции компании с дисконтом к рынку.

Накануне также стало известно, что Алекперов купил 200 тыс. акций компании на 950 млн рублей, увеличив свою долю до 3,11% с 3,08%. Дата, с которой изменилась доля Алекперова в уставном капитале, - 13 марта 2020 года.

Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании 3 декабря 2019 года утвердили решение об уменьшении уставного капитала до 690 млн обыкновенных акций путем приобретения 25 млн бумаг. В ноябре 2018 года уставный капитал "Лукойла" в результате погашения казначейских акций был уменьшен до 715 млн акций.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются глава компании Вагит Алекперов, Леонид Федун, структуры ИФД "Капиталъ" и дочерняя структура - Lukoil Investment Cyprus.

Ранее Алекперов говорил, что рассчитывает сохранить свою долю в нефтяной компании. Планировалось, что после погашения казначейских акций "Лукойла" пакет Алекперова в компании составит около 30%, а Федуна - 10%.