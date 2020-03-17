{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компания, аффилированная с Алекперовым и Федуном, купила акции "Лукойла" на $41,2 млн

Сделка была заключена 12 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Компания, аффилированная с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым и вице-президентом компании Леонидом Федуном, приобрела обыкновенные акции "Лукойла" на $41,2 млн на внебиржевом рынке. Об этом говорится в материалах нефтедобытчика.

Сделка, которую осуществила компания "Резерв Инвест Лимитед" (Кипр), была заключена 12 марта. Компания приобрела 750 тыс. акций "Лукойла" по цене $55 за ценную бумагу.

На закрытии торгов Мосбиржи 12 марта акции "Лукойла" стоили 4511,5 рубля за акцию. В этот момент доллар торговался на уровне 74,74 рубля. Получается, акции Лукойла в 19:00 мск 12 марта стоили $60,36 за акцию. Таким образом, топ-менеджеры "Лукойла" приобрели акции компании с дисконтом к рынку.

Накануне также стало известно, что Алекперов купил 200 тыс. акций компании на 950 млн рублей, увеличив свою долю до 3,11% с 3,08%. Дата, с которой изменилась доля Алекперова в уставном капитале, - 13 марта 2020 года.

Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании 3 декабря 2019 года утвердили решение об уменьшении уставного капитала до 690 млн обыкновенных акций путем приобретения 25 млн бумаг. В ноябре 2018 года уставный капитал "Лукойла" в результате погашения казначейских акций был уменьшен до 715 млн акций.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются глава компании Вагит Алекперов, Леонид Федун, структуры ИФД "Капиталъ" и дочерняя структура - Lukoil Investment Cyprus.

Ранее Алекперов говорил, что рассчитывает сохранить свою долю в нефтяной компании. Планировалось, что после погашения казначейских акций "Лукойла" пакет Алекперова в компании составит около 30%, а Федуна - 10%.

Теги
РоссияАлекперов, Вагит Юсуфович
Реклама на ТАСС
В Совфеде предлагают не давать ФАС права изымать документы в рамках антикартельного закона
По словам авторов инициативы, потребность в производстве изъятия и выемки возникает не чаще 5-6 раз в год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС