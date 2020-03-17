Более 130 км дорог отремонтируют на Ставрополье в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2020 году отремонтируют 133 км дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги". Дорожные работы пройдут на 51 объекте, сообщил глава края Владимир Владимиров во вторник.

"Всего в 2020 году в рамках нацпроекта на Ставрополье отремонтируем 133 км дорог, большая часть которых - местные. Дорожные работы пройдут на 51 объекте. Они расположены в Ставрополе, Невинномысске, Михайловске, Изобильненском городском округе, Шпаковском, Труновском, Грачевском, Кочубеевском районах", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, города Михайловск и Невинномысск уже получили средства на приведение дорог в порядок, ведутся работы. "В Михайловске будут отремонтированы участки дорог по улицам Гагарина, Фрунзе и по переулку Матросова. Всего больше 7 км. В Невинномысске дороги обновят на четырех улицах - Баумана, Загородной, Матросова, а также на объездной в микрорайоне №100. Работы затронут больше 5 км дорожного полотна", - написал глава региона.

По данным министерства дорожного хозяйства, в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в крае было отремонтировано 111 км дорог местного и регионального значения. Финансирование работ по нацпроекту в 2019 году в регионе составило более 1,4 млрд рублей, в 2020 году на эти цели направят более 1,6 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.