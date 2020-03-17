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"Газпром нефть" поставит в 2020 г. 1 млн т низкосернистого судового топлива с НПЗ в Омске

На НПЗ "Газпром нефти" проходит модернизация, направленная на повышение глубины переработки, благодаря ей к 2023-2024 годам Московский и Омский заводы полностью прекратят производство мазута

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Компания планирует в 2020 году поставить с Омского НПЗ 1-1,1 млн т низкосернистого судового топлива с содержанием серы менее 0,5%, которое "Газпром нефть" начала производить в этом году. Об этом в интервью Argus рассказал генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункер" Алексей Медведев.

"В этом году мы ориентируемся на цифру в 1,5 млн т, из них 1-1,1 млн т составят поставки судового топлива производства Омского НПЗ, а оставшиеся объемы реализации будут достигнуты за счет продаж смесевого продукта", - сказал он.

Медведев напомнил, что сейчас на НПЗ "Газпром нефти" проходит масштабная модернизация, направленная на повышение глубины переработки. Благодаря ей к 2023-2024 годам Московский и Омский заводы полностью прекратят производство мазута.

"При этом некоторое время в нашей корзине еще будут представлены высокосернистые продукты, поскольку они востребованы на экспортных рынках, например через балтийский порт Усть-Луга", - добавил он.

Медведев заметил, что компания изучает возможность продажи части объема в портах Дальнего Востока. "Все будет зависеть от баланса спроса и предложения в данном регионе", - отметил он.

Что касается высокосернистого топлива, то спрос на него сохранится и в этом году, а цена, как ожидают в компании, стабилизируется и скорректируется в большую сторону за счет судовладельцев, чьи суда оснащены скрубберами.

С 1 января 2020 года требования конвенции Marpol по запрету использования топлива с содержанием серы более 0,5% распространены по всей территории международного судоходства.

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