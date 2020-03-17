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Более 650 млн рублей получат нижегородские муниципалитеты на ремонт дорог после зимы

Власти также планируют в 2020 году выделить более 500 млн рублей на дополнительные меры обеспечения безопасности на дорогах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области выделят более 650 млн рублей муниципалитетам на ремонт поврежденных участков дорог после зимнего периода, сообщил журналистам во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Более чем на 2 млрд рублей будет увеличен региональный дорожный фонд Нижегородской области. В частности, на 650,7 млн рублей увеличены субсидии бюджетам муниципалитетов на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения. Это позволит районам оперативно привести в порядок наиболее поврежденные зимой участки", - пояснил Никитин.

Глава региона также отметил, что около 40 млн рублей будет направлено на закупку двух диагностических лабораторий и лабораторного оборудования, которое своевременно будет контролировать качество ремонтных работ. "Автомобили оснастят оборудованием, позволяющим выполнять замеры интенсивности движения, прочности дорожной одежды, сцепления, ровность, измерять геометрические параметры, расстояния видимости, фиксировать дефекты и обстановку автомобильной дороги", - добавил Никитин.

Кроме того, в этом году власти также планируют направить более 500 млн рублей на дополнительные меры обеспечения безопасности на дорогах. Средства пойдут на монтаж ограждений на 22 км дорог, замену и установку 1359 дорожных знаков и 69 остановочных павильонов, нанесение разметки, проектирование и строительство 80 км линий наружного освещения.

Теги
РоссияНижегородская область
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