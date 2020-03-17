Саудовская Аравия увеличит экспорт нефти свыше 10 млн б/ с за счет внутренних поставок

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия планирует переориентировать с внутреннего рынка около 250 тыс. б/с нефти и за счет этого увеличить поставки на экспорт выше 10 млн б/с, говорится в заявлении Министерства энергетики королевства.

В нем отмечается, что для внутреннего рынка теперь планируется использовать газ с ГПЗ Фадхили, что позволит компенсировать потребление примерно 250 тыс. б/с нефти. "Это позволит королевству увеличить свой экспорт нефти в ближайшие несколько месяцев до более чем 10 млн б/с", - говорится в заявлении.

Ранее королевство уже заявило о намерении увеличить в целом поставки до 12,3 млн б/с в апреле. Из этого объема 12 млн будет обеспечено добычей на максимальных мощностях, еще 300 тыс. б/с будут задействованы из хранилищ.