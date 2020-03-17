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"Ростелеком" закрыл сделку по консолидации Tele2

В результате сделки ВТБ и консорциумом инвесторов стали владельцами 29,4% обыкновенных акций госоператора

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Ростелеком" объявил о закрытии сделки по консолидации мобильного оператора Tele2, говорится в сообщении госоператора.

В результате сделки ВТБ и консорциумом инвесторов стали владельцами 29,4% обыкновенных акций "Ростелекома".

Ранее ВТБ сообщал, что в результате продажи своей доли в Tele2 получил 21,57% "Ростелекома". Однако по акционерному соглашению, заключенному между РФ в лице Росимущества и банком ВТБ, ведомство приобретает право распоряжаться 8,44% акций "Ростелекома", которые есть во владении ВТБ, в течение нескольких лет.

О сделке

В ноябре 2019 года совет директоров "Ростелекома" согласовал условия консолидации "Т2 РТК Холдинга" (Tele2), в рамках которой госоператор приобретет 55% компании. "Ростелекому" тогда принадлежали 45% акций Tele2, остальным пакетом владела компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, у банка "Россия" - 10%. В середине февраля 2020 года "Ростелеком" получил право распоряжаться 100% голосов Tele2.

Ранее также сообщалось, что в результате сделки, по предварительным оценкам, Росимущество будет владеть 33,2-38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", ВТБ - 18,8-21,6%, "Телеком Инвестиции" - 6,8-7,8%, ВЭБ.РФ - 2,9-3,4%, "Мобител" - 0,3-0,4%. Free-float "Ростелекома" при этом составит не менее 28,6%.

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