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Распространение коронавируса нового типа

Эксперты не ожидают дефицита овощей в России из-за коронавируса

По словам президента ассоциации "Теплицы России" Алексея Ситникова, предприятия тепличной отрасли продолжают работать в штатном режиме

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ассоциация "Теплицы России" не ожидает дефицита овощей в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении союза.

"Угрозы дефицита овощей на территории РФ из-за коронавирусной инфекции нет", - отмечается в сообщении.

По словам президента ассоциации Алексея Ситникова, которые приводятся в сообщении, предприятия тепличной отрасли продолжают работать в штатном режиме. "Мы не переводим сотрудников на удаленный режим, однако очень ответственно подходим к контролю работников, которые недавно вернулись из отпуска", - сказал он.

Кроме того, Ситников утверждает, что на тепличных предприятиях действует постоянный режим жесткого карантина. "На отечественных тепличных комбинатах постоянно используются антисептические растворы, производится обеззараживание транспорта и применяются дезинфекционные коврики. Режим посетителей на комбинатах всегда жестко урегулирован: чтобы зайти в производственное помещение, они обязаны быть в спецодежде", - отметил президента ассоциации.

Вместе с тем, по его словам, проблем с недостатком овощей не будет, так как Россия вышла на высокий процент по импортозамещению. "В настоящее время экспорт томатов и огурцов вырос в 2 раза, до 30 тыс. т и будет увеличиваться. К 2025 г. планируется довести долю отечественных тепличных овощей на российском рынке до 85%", - поделился информацией он.

Ассоциация "Теплицы России" - это крупнейшее профессиональное объединение тепличного хозяйства России. В состав ассоциации входят 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств. Среди членов ассоциации крупнейшие производители - "ЛипецкАгро", АПХ "Эко-Культура", "Выборжец", "Майский", "Группа компаний Горкунов", "Ярославский" и др.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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