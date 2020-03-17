Источник: полностью приостанавливать полеты между РФ и Белоруссией пока не планируется

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Информации о полной приостановке Россией авиасообщения с Белоруссией на данный момент нет, сообщил ТАСС источник в авиаотрасли. Но при этом российские авиакомпании смогут перевозить только россиян.

"Информации о закрытии авиасообщения с Белоруссией на данный момент нет, авиакомпании РФ смогут перевозить только россиян", - сообщил ТАСС источник в авиаотрасли.

Рейсы в Минск выполняют только "Аэрофлот" и "Ютэйр", второй авиаперевозчик уже заявил ранее о намерениях прекратить полеты по этому направлению.