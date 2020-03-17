Банки одобрили более 12 тыс. заявок на "Дальневосточную ипотеку"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские банки одобрили более 12 тыс. заявок в рамках программы "Дальневосточная ипотека" за три месяца ее действия. Об этом во вторник сообщила компания ДОМ.РФ, которая является оператором программы.

9 декабря была принята программа льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно однократно.

"Количество одобренных заявок на приобретение или строительство жилья по государственной программе льготного ипотечного кредитования "Дальневосточная ипотека" превысило 12 тыс.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в реализации программы "Дальневосточная ипотека" участвуют 14 банков. Среди них Банк ДОМ.РФ, Сбербанк, ВТБ, "Азиатско-Тихоокеанский банк" и "Дальневосточный банк". Средняя сумма кредита - 3,5 млн рублей.

В опубликованном в понедельник сообщении Минвостокразвития РФ сообщалось, что банки, участвующие в программе "Дальневосточная ипотека", за 100 дней действия механизма выдали более 5 тыс. кредитных договоров на 16 млрд рублей.