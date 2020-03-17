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Титов просит сохранить ключевую ставку ЦБ на уровне 6% для поддержки бизнеса

Банк России 20 марта объявит решение по ключевой ставке

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России должен сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 6%, что станет одной из мер снижения давления на малый и средний бизнес в условиях нестабильной экономической ситуации, сложившейся из-за распространения коронавируса. Такое мнение высказал во вторник журналистам уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Есть такое очень важное системное решение, которое принимается во всем мире, о снижении процентной ставки. Это совсем недавно произошло в США. Мы же сегодня обсуждаем повышение процентной ставки, каким оно будет <...> Давайте все оставим, как есть, хотя бы не повышать ставку на фоне такой сложной экономической ситуации, даже несмотря на то, что цены на нефть ушли вниз", - сказал омбудсмен, комментируя меры поддержки компаний из сегмента малого и среднего бизнеса.

Титов отметил, что его аппарат приветствует оперативную подготовку решений правительства России на фоне пандемии коронавируса, которые направлены на помощь предпринимателям. При этом он затруднился оценить ущерб бизнесу из-за нестабильности в экономике.

"Все будет зависеть от мер [по стабилизации ситуации] российских властей. Если мы пойдем по пути Китая, который локализовал все зоны заражения [коронавирусом], но при этом никак не менял ситуацию по всей стране, то это будут меньшие потери для бизнеса. Если же будет сценарий Европы, которая остановила все предприятия, рестораны, отели и работу транспорта, то это огромные потери, которые даже представить невозможно", - добавил Титов.

Банк России 20 марта объявит решение по ключевой ставке, которая после шести понижений подряд сейчас составляет 6%. В ЦБ отмечали, что финансовая система страны готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах, это может значить, что регулятор не пойдет на экстренные меры наподобие повышения ключевой ставки с 10,5% до 17% в декабре 2014 года.

Тем не менее исключать резкое повышение ставки нельзя, по словам главы ВТБ Андрея Костина, это вполне ожидаемо, хотя и радикально. Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов ранее сообщал, что Банк России запросил у крупнейших кредитных организаций оценку влияния изменения ключевой ставки на капитал банков, а гендиректор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко говорил, что резкое ослабление курса рубля, произошедшее в марте на фоне падения стоимости нефти, может привести к увеличению ключевой ставки ЦБ и повышению ставок по ипотеке.

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РоссияТитов, Борис Юрьевич
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