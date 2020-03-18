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СП: перераспределение лекарств в регионах в 2019 году помогло сэкономить на закупках

Отмечается, что запасы лекарств в нескольких регионах значительно превышали фактическую потребность

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Перераспределение лекарственных препаратов между регионами в 2019 году позволило избежать их списания из-за неиспользования до истечения срока годности, а также сэкономить средства на закупках. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты (СП) РФ в 2019 году.

"По предложению Счетной палаты Минздравом России в течение 11 месяцев 2019 года было проведено перераспределение между регионами лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических, что не допустило их списания и тем самым сэкономило средства федерального бюджета", - говорится в отчете.

Отмечается, что запасы лекарств в ряде регионов значительно превышали фактическую потребность. Поэтому существовала вероятность их неиспользования до истечения срока годности и возможное списание в дальнейшем. Такая ситуация могла создать риски неэффективного использования федеральных средств.

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