Минтруд назвал профессии, которые женщины с детьми до 7 лет могут освоить за госсчет

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Женщины с детьми дошкольного возраста могут за счет государства освоить востребованные на рынке труда профессии, в том числе связанные с информационной безопасностью, проектированием и дизайном пользовательских интерфейсов, флористикой и т.д. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года в рамках нацпроекта "Демография" стартует программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми.

"Каждый регион самостоятельно организует переобучение и повышение квалификации по востребованным на рынке труда специальностям. Их перечень достаточно широк. Это такие направления как "информационная безопасность", "проектирование и дизайн пользовательских интерфейсов", "бухгалтер", "флорист", "менеджер по персоналу" и другие", - сказали в пресс-службе.

Учащиеся по программам, не имеющие постоянного места работы, на время занятий получают стипендию, равную минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), увеличенному на районный коэффициент, уточнили в министерстве. После переобучения органы службы занятости оказывают молодым мамам содействие в поиске новой подходящей работы, добавили в Минтруде.

В 2020-2024 годах программой переобучения планируется охватить не менее 230 тыс. женщин. Период обучения составит до шести месяцев.