{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтруд назвал профессии, которые женщины с детьми до 7 лет могут освоить за госсчет

В ведомстве напомнили, что с 2020 года в рамках нацпроекта "Демография" стартует программа по переобучению и повышению квалификации

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Женщины с детьми дошкольного возраста могут за счет государства освоить востребованные на рынке труда профессии, в том числе связанные с информационной безопасностью, проектированием и дизайном пользовательских интерфейсов, флористикой и т.д. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года в рамках нацпроекта "Демография" стартует программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми.

"Каждый регион самостоятельно организует переобучение и повышение квалификации по востребованным на рынке труда специальностям. Их перечень достаточно широк. Это такие направления как "информационная безопасность", "проектирование и дизайн пользовательских интерфейсов", "бухгалтер", "флорист", "менеджер по персоналу" и другие", - сказали в пресс-службе.

Учащиеся по программам, не имеющие постоянного места работы, на время занятий получают стипендию, равную минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), увеличенному на районный коэффициент, уточнили в министерстве. После переобучения органы службы занятости оказывают молодым мамам содействие в поиске новой подходящей работы, добавили в Минтруде.

В 2020-2024 годах программой переобучения планируется охватить не менее 230 тыс. женщин. Период обучения составит до шести месяцев.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Казначейство в 2019 году разместило на банковских депозитах 6,26 трлн рублей
Это на 35% больше, чем в 2018 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС