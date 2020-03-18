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Дефицит авиабилетов из Магадана в Москву хотят решить другими лайнерами и тарифами

Как сообщил руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта региона Сергей Ерохин, в настоящее время особенно остро ощущается дефицит билетов экономического класса на "пиковые", отпускные периоды

ТАСС, 18 марта. Власти Магаданской области планируют решить проблему отсутствия авиабилетов до Москвы с помощью использования более вместительных самолетов и "плоских" тарифов. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта региона Сергей Ерохин.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял о том, что в стране намерены ввести почти 5 тыс. новых авиамаршрутов. В ближайшее время планируется запустить ряд рейсов: из Санкт-Петербурга в Хибины (город Апатиты, Мурманская область), из Хабаровска - в город Оху и пгт. Ноглики (Сахалин), из Улан-Удэ - во Владивосток и Новосибирск, из Читы - в Хабаровск и Иркутск. Власти субъектов РФ прорабатывают вопрос приоритетных для них направлений.

"В связи с отсутствием технической и финансовой возможности по введению дополнительных авиарейсов на авиалинии Москва - Магадан - Москва правительство Магаданской области предлагает рассмотреть возможность использования воздушных судов Boing 777-300ER", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что сейчас рейсы выполняют воздушные суда Б-777-300, способные перевозить по 355 человек. Вместимость Boing 777-300ER составляет 436 кресел эконом-класса.

По словам Ерохина, в настоящее время особенно остро ощущается дефицит билетов экономического класса на "пиковые", отпускные периоды. Полностью закончились билеты между Магаданом и Москвой на период с мая по июнь и с августа по октябрь. "По информации "Аэрофлота", объем выставленных провозных емкостей группы "Аэрофлот" на авиалинии Москва - Магадан - Москва в 2020 году запланирован на уровне 2019 года, наращивание провозных емкостей не планируется. При этом, в последние годы, за исключением 2018 года, наблюдается устойчивый рост пассажиропотока по этому направлению", - рассказал руководитель управления.

Помимо перехода на другие воздушные суда, областные власти предлагают также рассмотреть возможность введения на отпускной период с мая по октябрь дополнительных рейсов "Аэрофлота" между Магаданом и Москвой с применением "плоского" тарифа (с ценой авиабилета, которая не зависит от даты покупки и сезона).

Ранее Ерохин рассказывал ТАСС о том, что сейчас власти Магаданской области для разгрузки московского направления прорабатывают вопрос запуска нового авиарейса по маршруту Магадан - Красноярск. Потребность именно в этом маршруте появилась в связи с тем, что в 2020 году "Аэрофлот" планирует начать выполнение рейсов из Красноярска по 12 новым направлениям: Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Якутск, а также Пекин и Санья в Китае. В эти города, помимо Иркутска и Якутска, из Магадана прямым рейсом долететь нельзя (только через Москву), поэтому власти Колымы решили организовать транзитные перевозки с использованием узлового аэропорта Красноярска.

 

Направление Москва - Магадан - Москва

 

В настоящее время межрегиональное воздушное сообщение из Магадана осуществляется в Москву, Хабаровск, Новосибирск, Владивосток, Иркутск, Якутск, Анадырь, Петропавловск-Камчатский. Московское направление всегда было самым популярным среди колымчан. Из Магадана в столицу совершаются 7 рейсов в неделю, но с каждым годом пассажиропоток по этому маршруту увеличивается. Так, в 2016 году он составил 157,5 тыс. человек, в 2017-м - 167,9 тыс. человек. В 2018 году пассажиропоток снизился до 164,9 тыс. человек, но это связано не с уменьшением желающих воспользоваться московским маршрутом, а с уходом с рынка перевозок авиакомпании "ВИМ-Авиа". В 2019 году направлением Москва - Магадан - Москва воспользовались 182,9 тыс. человек. Рейсы по этому маршруту выполняет "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия". По остальным направлениям из Магадана дефицита билетов нет.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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