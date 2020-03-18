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Распространение коронавируса нового типа

AliExpress будет блокировать продавцов за спекуляции медтоварами на фоне коронавируса

Покупателей просят передавать информацию о спекуляциях в службу поддержки

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "AliExpress Россия" (входят AliExpress, Tmall, Pandao) будет блокировать продавцов за спекуляции медицинскими товарами на фоне эпидемии коронавируса, говорится в сообщении компании.

"Компания "AliExpress Россия" призывает рынок воздержаться от всевозможных спекуляций на товарах, защищающих население. Аналогичные правила "AliExpress Россия" вводит для всех продавцов маркетплейса: за спекуляции на защите населения от вируса площадка будет удалять товары и блокировать продавцов", - говорится в сообщении.

"AliExpress Россия" также обратилась к продавцам в письме, потребовав не спекулировать на этой теме: не повышать цены на медицинские и другие защищающие товары (маски, гели, респираторы и тому подобное) - эти товары должны быть по карману всем покупателям.

Кроме того, продавцам было предложено: не занижать цены без ограничения по количеству товаров в заказе, чтобы скидкой не злоупотребили перекупщики; не использовать медицинские маски в качестве бесплатного подарка за увеличение стоимости заказа; не искажать описание товара, наделяя его "чудодейственными" противовирусными свойствами.

Компания также обратилась к покупателям с просьбой передавать информацию о спекуляциях в службу поддержки. "Мы будем внимательно следить за тем, чтобы товары медицинского и противовирусного назначения продавались на AliExpress по справедливым ценам. За нарушение продавцами этих требований товары будут удаляться принудительно", - заключили в компании.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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