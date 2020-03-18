FT: вместимость мировых хранилищ нефти достигнет пика в течение ближайших месяцев

ТАСС, 18 марта. Мировые хранилища нефти могут достичь своей пиковой вместимости уже в течение ближайших месяцев из-за одновременного падения спроса на топливо и избытка предложения на рынке. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на крупнейших энергетических трейдеров.

Спрос на нефть может начать падение рекордно быстрыми темпами поскольку целые промышленно развитые страны окажутся в изоляции, а крупные города примут решительные меры в попытке замедлить распространение корогавируса. Так, по оценкам экспертов, спрос в апреле может упасть на 5 млн баррелей в сутки (б/с) (около 5% от общемирового спроса). А в случае продолжения замедления экономики падение спроса может достичь и 25 млн б/с уже этой весной.

С другой стороны, ценовая война на рынке нефти лишь усугубит избыток предложения. Так, поставки нефти из Саудовской Аравии подскочат на четверть, а Россия и ОАЭ также увеличат объемы добычи в борьбе за долю рынка. Все это может привести к тому, что профицит нефти составит не менее 8 млн баррелей в сутки, говорится в статье. При этом цены на нефть могут продолжить свое падение, что должно стимулировать некоторых добытчиков сократить объемы извлечения или закрывать месторождения.

Таким образом, мощности мировых наземных хранилищ не способны полностью покрыть такую разницу между предложением и спросом на рынке, пишет FT. По подсчетам трейдеров, заполняемость хранилищ уже сейчас превышает 61%, и менее чем через полгода они исчерпают свою вместимость.

В этом случае, трейдерам придется перейти на самый дорогой для себя способ хранения - непосредственно на танкерах в море. Однако это будет достаточно тяжело сделать, так как стремление Саудовской Аравии наводнить рынок нефтью привело к более чем двукратному росту цен на танкеры, заключает издание.

О ситуации на рынке

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 г. в ответ на снижение спроса из-за эпидемии коронавируса и последовавшего за этим падения цен на нефть. Россия же была согласна продлить сделку только на прежних условиях.

Саудовская Аравия объявила о планах нарастить добычу с апреля до 12,3 млн баррелей в сутки. В дальнейшем добывающие мощности государственной Saudi Aramco, одного из крупнейших в мире производителей нефти, планируется расширить с 12 до 13 млн баррелей в сутки. Россия также заявила о возможности быстро нарастить добычу на 200-300 тыс. баррелей в сутки, а в перспективе - на 500 тыс. баррелей.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов 18 марта на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,5% - до $28,3 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 2,7%