Германская компания Wintershall Dea считает комфортными цены на нефть $35-40 за баррель

КАССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Германская Wintershall Dea - крупнейший в Европе независимый производитель газа и нефти - считает комфортными для себя цены на нефть в районе $35-40 за баррель. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил глава компании Марио Мерен.

"В этом году в терминах свободного денежного потока нам нужна цена в районе $35-40 за баррель", - сказал он.

Также Мерен сообщил, что по газу компания считает для себя комфортной цену в $4 за 1 млн куб. футов (примерно 28,3 тыс. куб. м). Такие показатели позволят компании генерировать свободный денежный поток, отметил глава Wintershall Dea.

При этом в следующем году указанные для компании уровни будут гораздо ниже в связи с запуском новых проектов, в том числе участков 4А и 5А ачимовских отложений в России, подытожил он.

Ранее компания сообщила, что в 2019 году достигла уровня среднесуточной добычи в 642 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, что на 9% превышает совокупную среднесуточную добычу Wintershall и DEA за 2018 год. Добыча компании в России за прошедший год составила 289 тыс. баррелей н. э. в день против 252 тыс. баррелей н. э. в 2018 год.

Германский концерн BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана закрыли 1 мая 2019 года сделку по слиянию их нефтегазовых активов - Wintershall и DEA. Объединенная компания обладает активами в Европе, России, Латинской Америке и Африке.