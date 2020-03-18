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Ford отзывает в России более 18 тыс. автомобилей

Речь идет о седанах Ford Mondeo и пикапах Ford Ranger

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. ООО "Форд Соллерс Холдинг" - российский представитель Ford - отзывает в России 9318 седанов Ford Mondeo и 9130 пикапов Ford Ranger. Как говорится в сообщении Росстандарта, под программу отзыва попадают автомобили, реализованные с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.

"Причина отзыва транспортных средств Ford Mondeo: некоторые автомобили, оснащенные коробкой передач 6F35, могут иметь поврежденный или отсутствующий конец троса рычага переключения передач. В результате рычаг переключения может не полностью перевести коробку передач в правильное положение. Может блокироваться рычаг выбора передач в положении "Р" (Парковочная передача)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Росстандарте, данные неисправности могут в итоге привести к неконтролируемому движению автомобиля. На автомобилях, подпадающих под отзыв, будут заменены втулки троса переключения передач и установлены защитные крышки.

"Причиной отзыва транспортных средств Ford Ranger являются исследования, которые показали, что надувные подушки безопасности на автомобилях содержат капсулу твердотопливного заряда, которая в некоторых устройствах может со временем подвергаться изменениям. Это возможное состояние способно создавать чрезмерное внутреннее давление при срабатывании надувной подушки безопасности и приводить к разрыву капсулы и попаданию внутрь салона металлических фрагментов, которые могут нанести серьезные травмы пассажирам и даже привести к летальному исходу", - сообщили в Росстандарте.

На отозванных автомобилях необходимо устанавливать модифицированные устройства для срабатывания надувной подушки безопасности водителя и пассажира на все автомобили.

Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто.

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