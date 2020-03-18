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Госдума усиливает уголовную ответственность за онлайн-продажу фальшивых лекарств

Как указывается в сопроводительных материалах к законопроекту, правоохранительные органы выявили около 700 интернет-ресурсов, на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства
Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором - основном - чтении пакет законопроектов об ужесточении уголовной и административной ответственности за продажу фальшивых лекарств через интернет.

Согласно инициативе, статья 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок") дополняется отдельным составом (в редакции первого чтения - квалифицирующий признак), предусматривающим использование СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. За продажу фальшивых препаратов с применением указанных средств предлагается установить наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет со штрафом от 750 тыс. до 2,5 млн рублей. В качестве альтернативы предусматриваются принудительные работы на срок от четырех до пяти лет. Действующей базовой нормой установлена ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей.

Одновременно нижняя палата приняла во втором чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) РФ о введении ответственности за интернет-продажу препаратов, лекарственных средств и БАДов (если правонарушения не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния) в виде штрафов для граждан от 75 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - от 150 тыс. до 800 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 150 тыс. до 800 тыс. рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Юридические лица будут наказываться штрафом от 2 млн до 5 млн рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Как указывается в сопроводительных материалах к законопроекту, по результатам мониторинга правоохранительными органами к настоящему времени было выявлено около 700 интернет-ресурсов (включая ресурсы с бесплатными объявлениями и социальные сети), на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства, сильнодействующие психотропные и наркотические препараты.

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