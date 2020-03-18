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Абрамченко поручила обеспечить поставку продуктов для россиян и создать запасы в магазинах

Вице-премьер также отметила, что дефицита продовольствия в стране нет, поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые есть ажиотажный спрос

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения и сформировать запасы продовольствия в торговых сетях. Об этом сообщили в среду в пресс-службе заместителя председателя правительства.

"Вице-премьер поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения, а также сформировать продуктовые запасы в торговых сетях", - говорится в сообщении.

Поручение было озвучено на рабочем совещании с представителями министерств и ведомств, курирующих продовольственный рынок, а также отраслевых объединений ретейлеров, производителей и поставщиков продуктов питания, уточнили в пресс-службе.

Вице-премьер также поручила Минсельхозу вместе с Минпромторгом проработать механизмы восполнения поставок товаров. "Вице-премьер поручила Минсельхозу России совместно с Минпромторгом России и бизнес-объединениями проработать механизмы восполнения поставок тех групп товаров, где был отмечен выраженный спрос, а также механизмы работы ретейла и производителей для планирования и обеспечения поставок продовольствия в целом", - говорится в сообщении.

По словам Абрамченко, сегодня нет дефицита продовольствия и региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые необоснованно вызван ажиотаж. "Например, гречка - любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы - более 350 тыс. тонн", - приводит пресс-служба слова вице-премьера.

"Вице-премьер особо отметила, что в стране сформированы запасы продовольственных товаров, и ни по одной из групп нет дефицита, - сообщает пресс-служба Абрамченко. - Вице-премьер также отметила, что Минсельхоз России сможет при необходимости перераспределить поставки продовольствия с учетом регионализации".

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаРаспространение коронавируса нового типа
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