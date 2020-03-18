Минпромторг заявил о договоренности с ретейлерами о стабилизации цен на продовольствие

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минпромторг договорился с российскими торговыми сетями о стабильных ценах на продукты. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

"Цены демпфируются. Мы не даем ни производителям поднимать цены, с этим работает Минсельхоз, с ретейлом мы договорились, что цены будут стабильные. Где-то есть импортные поставки. Все равно у нас рубль обесценился по отношению к евро и доллару, не так как пять лет назад, но так или иначе есть. Возможно, будут какие-то повышения цен, но пока незначительные", - сказал он.

По его словам, ФАС и прокуратура получили указание президента жестко реагировать на любые попытки наживаться на ситуации с коронавирусом .

Минпромторг ожидает снижения повышенного спроса на продукты питания к концу недели - начале следующей, добавил Евтухов.