Vietnam Airlines приостанавливает рейсы в Россию с 19 марта

ТАСС, 18 марта. Национальный авиаперевозчик Вьетнама Vietnam Airlines с 19 марта прекращает рейсы в Россию и на Тайвань на фоне распространения коронавируса. Об этом в среду информировало агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что это решение будет действовать неопределенное время. С 17 марта компания прекратила полеты во Францию и Малайзию, а в настоящее время рассматривает возможность приостановки рейсов в другие страны Юго-Восточной Азии, указывает агентство.

В среду крупнейшая авиакомпания Вьетнама - частный перевозчик VietJet Air - заявила, что временно прекращает авиасообщение со странами региона Юго-Восточной Азии из-за угрозы распространения коронавируса.

Первый случай коронавирусной инфекции во Вьетнаме был зафиксирован 23 января, по состоянию на 18 марта было выявлено 67 инфицированных. 16 человек из числа заболевших полностью вылечились и были выписаны из медицинских учреждений.