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Распространение коронавируса нового типа

Выручка московских ресторанов Ginza Project упала на 30-90% из-за коронавируса

По словам гендиректора холдинга Максима Ползикова, если ситуация не стабилизируется в самое ближайшее время, это отразится на всех игроках отрасли, в том числе и крупных

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Выручка московских ресторанов сети Ginza Project за последние дни упала на 30-90% из-за распространения нового коронавируса. Об этом ТАСС сообщил партнер и генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков.

"События, связанные с распространением коронавируса COVID-19, безусловно оказывают влияние на бизнес индустрии гостеприимства. Для московских ресторанов ситуация становится все более критичной с каждым днем. Если еще в первой половине марта в ресторанах Ginza Project, за счет широкого предложения, мы не наблюдали значительного снижения ключевых показателей, то за последние два-три дня выручка наших заведений резко сократилась - где-то на 30%, а где-то больше чем на 90%", - сказал он.

По словам Ползикова, если ситуация не стабилизируется в самое ближайшее время, это отразится на всех игроках отрасли, в том числе и крупных. По его словам, основная финансовая нагрузка ресторанов - это арендные платежи и зарплата сотрудников. "Сегодня мы, как и многие другие рестораторы, начали обсуждать с арендодателями изменение условий аренды, которые помогут временно сократить расходы", - сказал он.

По его мнению, для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, ресторанному бизнесу потребуется значительная поддержка властей, в первую очередь в области компенсации расходов на персонал и налоговых льгот. "В текущей ситуации доставка из ресторанов рассматривается как альтернативный способ поддержать продажи и остаться на плаву, однако и она не станет спасением для рестораторов. Даже если количество заказов вырастет в несколько раз, обеспечение доставки влечет за собой дополнительные расходы: оплата комиссии агрегаторов, увеличение затрат на упаковку и т. д. Все это снижает маржу и не дает возможности покрыть даже арендные платежи", - сказал он.

Ползиков добавил, что рестораны сети следуют всем предписаниям и предпринимаем дополнительные меры, чтобы не допустить распространение вируса и защитить здоровье людей в ресторанах холдинга. К их числу относится обновление запаса масок, увеличение объема закупок дезинфицирующих средств для сотрудников и гостей, регулярная антисептическая обработка рук. Кроме того, каждые два часа в ресторанах проводится уборка с дезинфекцией всех рабочих поверхностей.

"Пока все наши рестораны работают. Дальнейшие решения будем принимать в зависимости от развития ситуации", - заключил глава Ginza Project.

Ginza Project - международный ресторанный холдинг, владеющий и управляющий более чем сотней заведений в Санкт-Петербурге, Москве, Нью-Йорке, Лондоне.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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