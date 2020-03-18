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Распространение коронавируса нового типа

Биржевые индексы в США упали на 5-6% на фоне кризиса с коронавирусом

Dow Jones составил 19904,04 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Ключевые американские индексы снизились на 5-6% при закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду. Соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones потерял 1333,34 пункта (6,28%) и составил 19904,04 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 130,85 пункта (5,17%), до отметки 2398,34 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 344,94 пункта (4,70%), до уровня 6989,84 пункта.

Начало торгов в среду было отмечено снижением основных индексов на те же 5-6%. При этом за несколько часов до завершения торговой сессии Dow Jones потерял 1973,18 пункта (9,29%) и находился на отметке 19264,20 пункта. Телекомпания CNN отметила, что 19 января 2017 года - накануне инаугурации Трампа - этот индекс находился на отметке 19732 пункта. В феврале текущего года Dow Jones установил исторический максимум, поднявшись до отметки 29551,42 пункта.

Нефть марки WTI в 16:15 по времени Восточного побережья США (23:15 мск) потеряла в стоимости $4,65 (17,25%) и стоит $22,30 за баррель. В ходе сессии данный показатель единовременно снизился на 24% - самого низкого уровня с 2002 года, уточнила газета деловых кругов The Wall Street Journal.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 7324, умерли по меньшей мере 115 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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