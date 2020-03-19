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Госдума рассмотрит законопроект о праве кабмина распределять деньги без поправок в бюджет

Законопроект был инициирован председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект, разрешающий правительству РФ перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Законопроект был инициирован председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

"В целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, законопроектом предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию указанных мероприятий, а также на иные цели, определенные правительством РФ", - говорится в документе.

Авторы предлагают ввести дополнительное к установленным Бюджетным кодексом РФ основание для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" по решениям правительства РФ.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить правительство РФ правом принимать в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о предоставлении государственных гарантий РФ в рублях с превышением общего объема предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год и верхнего предела внутреннего госдолга по государственным гарантиям РФ.

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Россия
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