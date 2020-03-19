В некоторых регионах произошел скачок спроса на аренду загородных домов из-за коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спрос на долгосрочную аренду загородных домов в Подмосковье, Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму вырос за вторую неделю марта на 18-25% в зависимости от региона, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Авито Недвижимость".

"В целом по России пока не наблюдаем кардинальных изменений, но по некоторым регионам спрос на долгосрочную аренду домов сильно вырос. В прошлом году такого скачка не было", - сказали в пресс-службе.

Так, по данным компании, спрос за 9-15 марта (по сравнению с показателем за 2-8 марта) вырос в Московской области на 19,96%, в Ростовской области - на 25,4%, в Крыму - на 20,3% и на Кубани - на 18,1%. Анализируя спрос, эксперты брали в расчет количество запросов контактов на сайте "Авито" - переходы по ссылкам "Показать телефон" или "Написать сообщение". При этом число запросов "Авито Недвижимость" не раскрывает.

Повышенный спрос на аренду загородных домов в Подмосковье зафиксировали и в риелторской компании Penny Lane Realty, которая специализируется на элитной недвижимости. Так, по ее данным, в начале марта количество сделок было выше на 12%, чем за весь март прошлого года. "Даже с учетом того, что март - это сезонный месяц, специалисты говорят о ярко выраженном интересе арендаторов и нанимателей: за неделю с 11 по 18 марта эксперты зафиксировали объем заявок, характерный для целого месяца", - говорится в сообщении компании. При этом, массовой корректировки ставок на аренду на фоне повышенного спроса пока не произошло, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Аналитики Penny Lane Realty связывают оживление рынка загородной недвижимости, во-первых, с закрытием других стран на карантин и явными рисками, связанными с путешествиями. Во-вторых, произошло существенное падение рубля, из-за чего клиенты пересчитывают будущие расходы на путешествия и склоняются к поиску надежного вложения денег или более разумных вариантов трат, считают эксперты. Риелторская компания также отмечает, что загородный образ жизни можно считать наиболее безопасным в условиях карантина: контакты с другими людьми минимизируются, значит, сокращается риск заражения коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.