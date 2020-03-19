Акции "Аэрофлота" на открытии Мосбиржи рухнули на 10%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Акции российской авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи обвалились на 10% к уровню закрытия предыдущей сессии, в минимуме достигая отметки в 51,02 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

На 10:20 мск ценные бумаги компании торговались на уровне 51,96 руб. за акцию, что на 8,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Накануне "Аэрофлот" сообщил о прекращении полетов в Вашингтон, Майами, Лос-Анджелес, Дубай и Лиссабон до 30 апреля.

Кроме того, с 20 марта будет закрыт рейс "России" из Санкт-Петербурга в Лондон.

С 20 марта по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина полеты в Великобританию, США и ОАЭ будут ограничены. Рейсы в Нью-Йорк, Лондон и Абу-Даби могут выполняться только из терминала F аэропорта Шереметьево. С 18 марта в Россию ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в период до 1 мая.

На данный момент авиасообщение РФ и ряда стран ограничено. За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в страны Европейского союза, Китай, Южную Корею, Иран, Узбекистан и др.