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Распространение коронавируса нового типа
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Силуанов заявил, что коронавирус влияет на экономику РФ сильнее падения цен на нефть

Глава Минфина также сообщил, что накопленные ресурсы позволят властям оперативно реагировать на ситуацию

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Коронавирус сильнее влияет на отрасли российской экономики, чем падение цен на нефть, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Сейчас действует два фактора: снижение цен на нефть и последствия так называемой коронавирусной инфекции. Потому что вторая составляющая, я считаю, что даже более серьезна для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли", - сказал Силуанов.

Накопленные ресурсы позволят властям РФ оперативно реагировать на непростую ситуацию, заявил Силуанов.

"Считаю, что те меры, которые у нас определены правительством, те ресурсы и запасы, которые мы сформировали в бюджете, - это Фонд национального благосостояния, это 300 млрд рублей, о которых в плане говорится, - позволят нам оперативно отреагировать на развитие событий и помочь нуждающемуся бизнесу, людям, субъектам РФ, ну и конечно предприятиям", - сказал он.

"Поэтому ситуация непростая - это мы все видим, - но у правительства есть сформированный план действий, по которому мы и будем работать", - заключил министр.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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