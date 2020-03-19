Эксперты: позитивное настроение на российском рынке не сулит продолжительного роста

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские индексы и рубль в четверг торгуются в зеленой зоне после очередного обвала днем ранее. Тем не менее, опрошенные ТАСС эксперты полагают, что позитив носит временный характер, представляющий из себя по большей части технический отскок.

В среду российский рынок продемонстрировал очередное падение индексов и рубля на фоне обрушения цен на нефть. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 5,04%, до 2112,64 пункта, а РТС рухнул на 10,96%, до 832,26 пункта. Доллар к рублю в среду закрылся на отметке 80,87 руб., подойдя к верхней границе ценового коридора, установленного Мосбиржей.

В четверг на российском рынке преобладают позитивные настроения - индекс Мосбиржи по состоянию на 13:53 мск растет на 4,39%, до 2205,42 пункта, а РТС - на 4,11%, до 866,5 пункта. Доллар к рублю снижается на 0,89%, до 80,15 руб.

На фоне повышения цен на нефть лидерами роста ожидаемо стал ряд нефтегазовых и добывающих компаний, таких как "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть", активно снижавшиеся в последние дни вместе с ценами на сырье, пояснил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Сравнительно активно растут акции "Ленты". Рынок отыгрывает и спекулятивные факторы, связанные с проявлением ажиотажного спроса на потребительские товары.

Об устойчивом росте говорить рано

Несмотря на позитивные настроения, на российских фондовых площадках говорить об устойчивом росте, и тем более о развороте, на данном этапе преждевременно, говорит аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"Текущее движение укладывается в рамки повышенной волатильности, которая в последние несколько недель является вполне нормальным явлением. Таким образом, в текущей ситуации речь может идти только о диапазоне внутри дня", - считает Дроздов.

Рост на рынке акций РФ, равно как и укрепление рубля в первой половине дня, связаны с отскоком цен на нефть и некоторой стабилизацией настроений на европейских биржах, последнее может быть связано с объявленной ЕЦБ экстренной программой по выкупу активов в размере €750 млрд, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Эксперт также отметил, что ситуация остается крайне неустойчивой и причин для фундаментального восстановления нефтяных котировок нет - разворот в сторону $25 и ниже возможен.

Помимо новостей о программе по выкупу европейского госдолга ЕЦБ, российский рынок акций торгуется с повышением на фоне запланированной ФРС реализации пакета монетарных мер стимулирования, а также ожидании одобрения Конгрессом пакета бюджетных мер поддержки американской экономики, говорит Александр Осин.

Прогноз на конец дня

В "БКС Премьер" полагают, что отчасти настроения в конце дня будут зависеть от того, как откроются торги в США, так как на данный момент фьючерсы на американские индексы смотрят вниз. Ближе к концу сессии активность покупателей на российском рынке может снизиться, однако шансы завершить торговый день в зеленой зоне есть, добавили в компании. Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на конец дня - 2140-2190 пунктов, курса рубля - в пределах 79-80 руб. за доллар.

ГК "Финам" прогнозируют диапазон по индексу Мосбиржи в районе 2090-2245 пунктов, рубля - 78-82 руб. за доллар.

В ИК "Фридом Финанс" ожидают сегодня повышения рынка в рамках продолжения консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2100-2300 пунктов.

Курс рубля в свою очередь краткосрочно поддержит объявление о продажах валюты на внутреннем рынке Банком России, что в итоге, скорее всего, негативно отразится на динамике рублевых цен на нефть и будет способствовать формированию на рынке дефляционных трендов, добавили в компании. В случае повышения ставки ЦБ среднесрочные оценочные риски для российской валюты также возрастут, потенциальное негативное давление на рубль усилится, зависимость стабильности российской валюты от внешних факторов увеличится, также пояснили там.

В пятницу в ИК "Фридом Финанс" ожидают закрытия торгов в диапазонах 76,3-79,6 руб. за доллар, 83,75-87,75 руб. за евро и $25-29 за баррель Brent.