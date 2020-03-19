Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении списка разрешенных валютных операций

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень разрешенных валютных операций. Документ был инициирован правительством РФ и подготовлен во исполнение утвержденного кабмином плана мероприятий по реализации стратегии развития экспорта услуг до 2025 года.

Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле дополняется новыми разрешенными случаями зачисления на счета представительств или филиалов юридических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, денежных средств, полученных от нерезидентов в качестве возврата сумм по некондиционным или неприобретенным товарам либо невыполненным или выполненным ненадлежащим образом услугам, возврата залогов по договорам аренды помещения, а также выплат по договорам продажи имущества представительства или филиала либо страховых выплат, осуществляемых страховщиками-нерезидентами.

Также устанавливаются случаи, когда резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ. Предлагается уточнить перечень местных расходов резидентов, которые оплачиваются нерезидентами в период строительства резидентами объектов на территориях иностранных государств.

Законопроект определяет случаи признания зачета встречных обязательств с нерезидентами РФ - это наличие двусторонних договоров и проведение расчетов через специализированные расчетные организации, созданные международными организациями в области международных перевозок.

Согласно документу, расширяется перечень разрешенных случаев зачета встречных требований с нерезидентами за международные перевозки и связанные с ними услуги, если расчеты между резидентами и нерезидентами осуществляются в соответствии с правилами, принятыми международными организациями в области международных перевозок, устанавливающими порядок проведения таких взаиморасчетов.