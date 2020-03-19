В "Альфа-групп" заявили, что товара в X5 Retail при ажиотаже хватит до апреля

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Товара по докризисным ценам в магазинах X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") в условиях повышенного спроса хватит до начала апреля включительно. Об этом сообщил президент "Альфа-групп" (основной акционер X5 Retail Group) Вадим Зингман на встрече ФАС с представителями торговых сетей и производителями.

"Какую мы видим ситуацию, которая со временем может стать непростой? Это то, что товар по тем ценам, которые были докризисными, у нас примерно закончится в начале апреля, исходя из того спроса, который сейчас есть", - сказал Зингман.

Так, спрос вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 6 раз, добавил он. Товары приходиться завозить в магазины несколько раз в день, причем товары повышенного спроса вывозятся в торговый зал на полетах и не раскладываются по полкам, чтобы ускорить процесс. Несмотря на это, товара на складах достаточно, заверил Зингман.

"По определенным группам социальных товаров мы видим проблематику - в первую очередь сахар, крупы, рис и гречка. По сахару уже идет повышение цен на 10%, по крупам идет повышение цен на 5% (у поставщиков - прим. ТАСС). Мы пока цены не повышаем и понимаем, что у нас есть социальная ответственность. И пока не планируем", - отметил он.