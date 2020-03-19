Индия с 22 марта на неделю прекратит принимать международные авиарейсы из-за коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Индии из-за ситуации с коронавирусом с воскресенья на неделю запрещают аэропортам страны принимать международные авиарейсы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства Индии.

"С 22 марта 2020 года в Индии на одну неделю не допускается посадка международных коммерческих пассажирских самолетов", - говорится в сообщении.

Правительство также рекомендовало всем гражданам старше 65 лет оставаться дома, если они не являются официальными лицами, врачами или государственными служащими. Детям моложе 10 лет также рекомендуется оставаться дома.

Число случаев заражения коронавирусом в Индии составляет 169 человек. Зарегистрировано четыре летальных исхода.