Кабмин утвердил правила отбора проектов в Арктике для получения субсидии на инфраструктуру

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила отбора инвестпроектов в Арктической зоне, которые смогут получить субсидию на создание инфраструктуры. Согласно опубликованному в четверг постановлению кабмина, льгота будет доступна проектам стоимостью не менее 300 млн рублей, при этом размер господдержки не должен превышать 20% заявленных частных инвестиций.

Сейчас для инвесторов в Арктике разрабатывают комплекс мер поддержки. В частности, подготовлены налоговые льготы, предполагается широкий пакет преференций для добывающих компаний.

"Настоящие правила устанавливают следующие критерии отбора инвестиционного проекта: <…> полная стоимость инвестиционного проекта составляет не менее 300 млн рублей, <…> общий размер средств государственной поддержки по предполагаемому к реализации инвестиционному проекту не превышает 20% заявленных частных инвестиций на реализацию инвестиционного проекта", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, проект должен создавать новые рабочие места, а его производственная площадка должна быть расположена в Арктике. Также требуется, чтобы цели проекта соответствовали основным направлениям социально-экономического развития АЗРФ.

В феврале правительство РФ внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Согласно документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.