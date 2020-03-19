{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин утвердил правила отбора проектов в Арктике для получения субсидии на инфраструктуру

Она будет доступна проектам стоимостью не менее 300 млн рублей, при этом размер господдержки не должен превышать 20% заявленных частных инвестиций

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила отбора инвестпроектов в Арктической зоне, которые смогут получить субсидию на создание инфраструктуры. Согласно опубликованному в четверг постановлению кабмина, льгота будет доступна проектам стоимостью не менее 300 млн рублей, при этом размер господдержки не должен превышать 20% заявленных частных инвестиций.

Сейчас для инвесторов в Арктике разрабатывают комплекс мер поддержки. В частности, подготовлены налоговые льготы, предполагается широкий пакет преференций для добывающих компаний.

"Настоящие правила устанавливают следующие критерии отбора инвестиционного проекта: <…> полная стоимость инвестиционного проекта составляет не менее 300 млн рублей, <…> общий размер средств государственной поддержки по предполагаемому к реализации инвестиционному проекту не превышает 20% заявленных частных инвестиций на реализацию инвестиционного проекта", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, проект должен создавать новые рабочие места, а его производственная площадка должна быть расположена в Арктике. Также требуется, чтобы цели проекта соответствовали основным направлениям социально-экономического развития АЗРФ.

В феврале правительство РФ внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Согласно документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Росздравнадзор одобрил российско-японскую систему для выявления коронавируса
Как отмечается, система будет использоваться для диагностики COVID-19 как в России, так и за ее пределами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС