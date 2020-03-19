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И.о. помощника главы Минфина США стал первым заместителем главы МВФ

Джеффри Окамото в Минфине занимался наблюдением за глобальными финансовыми рынками, координацией действий со странами G7 и G20, а также вопросами финансовой стабильности

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника главы Министерства финансов США по международным финансовым вопросам и развитию Джеффри Окамото стал первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении фонда.

"Исполнительный совет МВФ в ускоренном порядке утвердил назначение Джеффри Окамото первым заместителем директора-распорядителя с 19 марта 2020 года", - отмечается в документе. Руководитель организации Кристалина Георгиева 12 марта предложила назначить 35-летнего Окамото на эту должность с 30 марта. Он сменил на посту Дэвида Липтона, который ушел в отставку в конце февраля текущего года.

"Учитывая исключительные вызовы, с которыми сталкиваются наши страны-участницы в связи с пандемией COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), я очень рада тому, что Исполнительный совет МВФ согласился в ускоренном порядке назначить Джеффри [на эту должность]. МВФ делает все возможное для того, чтобы помочь нашим странам-участницам преодолеть этот кризис, и Джеффри будет играть ключевую роль в наших усилиях", - отметила Георгиева.

Окамото в Минфине занимался наблюдением за глобальными финансовыми рынками, координацией действий со странами G7 и G20, а также вопросами финансовой стабильности.

В середине февраля агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Окамото на пост первого заместителя директора-распорядителя МВФ. Вашингтонская администрация традиционно выбирает кандидатуру на эту должность. В последние месяцы Георгиева вносит изменения в руководство фонда.

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