Ключевые американские индексы на открытии торгов снизились на фоне коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Ключевые американские индексы снизились на 0,84-2,14% на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, следует из данных на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов опустился на 2,14%, до 19472,08 пункта. Как отмечает газета The Wall Street Journal, он открылся ниже 20000 пунктов впервые с 2017 года.

Падение индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составило 1,82% (до 2354,41 пункта). Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 0,84%, до 6931,37 пункта.

Нефть марки WTI к 09:40 по времени Восточного побережья США (16:40 мск) подорожала на $0,12 (0,54%) и торгуется на уровне $22,51 за баррель.

The Wall Street Journal отмечает, что снижение индексов произошло несмотря на меры, принимаемые американскими и европейскими властями для стимулирования экономики в условиях пандемии нового коронавируса.