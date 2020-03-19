Минсельхоз направит 32 млн руб. на создание системы мониторинга продбезопасности РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минсельхоз объявил тендер на выполнение работ по развитию системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности России на сумму 32 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

"Начальная (максимальная) цена контракта или ориентировочное значение - 32 млн руб.", - говорится в документах к заказу на "Выполнение работ по развитию системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности России".

Как отмечается в документах, в систему мониторинга будут загружаться отчетные и прогнозные продовольственные балансы регионального и федерального уровней таких продуктов, как пшеница, ячмень, картофель, крупа и молоко, а также различные виды питьевой воды.