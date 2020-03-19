Акции российских компаний на Мосбирже ускорили рост

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Акции российских компаний в ходе торгов на Мосбирже ускорили рост. Среди лидеров роста - нефтяные компании.

Так, по данным на 17:40 мск, акции "Новатэка" растут на 16%, до 830 рублей за штуку, "Лукойла" - на 12,4%, до 4220 рублей, "Татнефти" - на 13% до 436 рублей, "Роснефти" - на 8%, до 252,9 рубля за штуку.

Среди лидеров роста также ретейлер "Детский Мир", чьи акции растут на 13,3%, до 84,86 рубля за бумагу.

При этом индекс Мосбиржи увеличился на 5,6%, до 2230,6 пункта, индекс РТС - на 5%, до 873,74 пункта.