"Аэрофлот" сообщил о фейках про завышенные цены для желающих вернуться домой россиян

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Аэрофлот" сообщил о массовом распространении в соцсетях и некоторых СМИ недостоверной информации о завышенных ценах на авиабилеты для россиян, планирующих срочно вернуться домой из-за границы.

"Службы мониторинга "Аэрофлота" зафиксировали 18 и 19 марта массовое распространение в социальных сетях и некоторых СМИ ложной информации о существенном росте стоимости билетов для россиян, планирующих срочное возвращение на Родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Информация во многих случаях сопровождается скриншотами неизвестных сайтов-агрегаторов и прочих интернет-ресурсов", - отмечается в заявлении перевозчика.

В некоторых случаях указанная в публикациях стоимость авиабилетов была в 10 и более раз выше реальной, сообщили перевозчик.

"Аэрофлот отслеживает и проверяет все подобные сообщения и принимает меры для выявления их источников. Компания рекомендует проверять информацию о ценах на авиабилеты и приобретать их на официальном сайте www.aeroflot.ru", - говорится в сообщении.