{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Аэрофлот" сообщил о фейках про завышенные цены для желающих вернуться домой россиян

Компания рекомендует проверять информацию о ценах на авиабилеты и приобретать их на официальном сайте

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Аэрофлот" сообщил о массовом распространении в соцсетях и некоторых СМИ недостоверной информации о завышенных ценах на авиабилеты для россиян, планирующих срочно вернуться домой из-за границы.

"Службы мониторинга "Аэрофлота" зафиксировали 18 и 19 марта массовое распространение в социальных сетях и некоторых СМИ ложной информации о существенном росте стоимости билетов для россиян, планирующих срочное возвращение на Родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Информация во многих случаях сопровождается скриншотами неизвестных сайтов-агрегаторов и прочих интернет-ресурсов", - отмечается в заявлении перевозчика.

В некоторых случаях указанная в публикациях стоимость авиабилетов была в 10 и более раз выше реальной, сообщили перевозчик.

"Аэрофлот отслеживает и проверяет все подобные сообщения и принимает меры для выявления их источников. Компания рекомендует проверять информацию о ценах на авиабилеты и приобретать их на официальном сайте www.aeroflot.ru", - говорится в сообщении.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Движение поезда Адлер - Калининград приостановлено с связи с нотой МИД Литвы
Таким образом, через Литву продолжают следовать только два транзитных поезда в Калининградскую область: из Москвы и Санкт-Петербурга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС