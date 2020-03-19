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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Fitch понизило прогноз цены нефти Brent в 2020 году до $41 с $62,5

В свою очередь а "стрессовом" сценарии прогноз ухудшен до $36 с $45 за баррель

ТАСС, 19 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent в 2020 году до $41 с $62,5 за баррель в базовом сценарии, говорится в отчете агентства.

В "стрессовом" сценарии прогноз ухудшен до $36 с $45 за баррель. В долгосрочном периоде цена нефти Brent прогнозируется на уровне $55 за баррель. Нефть марки WTI в 2020 году будет стоить не более $38 за баррель, считает Fitch.

Помимо этого, Fitch пересмотрело прогноз стоимости нефти марки WTI в 2020 году в базовом сценарии и ожидает цену на уровне $38 за баррель. Прошлый прогноз стоимости этой марки нефти составлял $57,5 за баррель. Кроме того, аналитики ожидают, что цена нефти WTI будет расти и в 2022 году составит $50 за баррель. Для Brent в 2022 году ожидается $53 за баррель.

"Fitch Ratings снизило свои краткосрочные и среднесрочные прогнозы по ценам на нефть и природный газ, ожидая их переизбытка на рынке в 2020 году. Мы предполагаем, что рынок будет постепенно восстанавливаться в течение следующих двух-трех лет", - говорится в сообщении агентства. Также Fitch сократило долгосрочные прогнозы в связи с повышающейся энергоэффективностью проектов и снижающимся спросом в связи с переходом на альтернативные источники энергии. Так, после 2022 года ожидается цена в $52 за баррель нефти WTI и $55 за баррель нефти Brent.

Стрессовый сценарий 2020 года предполагает понижение стоимости нефти WTI до $33 за баррель.

В 2020 году рынок нефти будет сильно перенасыщен из-за ослабления спроса на фоне вспышки коронавируса и роста добычи после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи, считает агентство. Все это может удержать цену нефти Brent на отметке ниже $40 за баррель до конца года. Величина избытка предложения в 2020 году в различных сценариях, вероятно, будет намного больше, чем максимум предыдущего десятилетия в 1 млн баррелей в сутки, прогнозирует Fitch.

Рынок, вероятно, сможет восстановить равновесие в ближайшие два-три года вслед за восстановлением спроса: вспышка коронавируса будет сдержана, сланцевая добыча в США снизится, а страны ОПЕК смогут договориться о корректировке добычи. Fitch отмечает, что безубыточные цены на нефть марки Brent для Саудовской Аравии и России (ключевых участников ОПЕК+) гораздо выше текущих значений - $91 и $53 за баррель соответственно.

Цены на газ останутся низкими в ближайшие два года из-за слабого спроса на СПГ в Китае, высоких объемов газа в европейских хранилищах и ввода в эксплуатацию новых мощностей по сжижению природного газа.

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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