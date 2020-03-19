IKEA закрыла магазины во многих странах мира из-за коронавируса

ТАСС, 19 марта. Магазины шведской торговой сети по продаже мебели IKEA закрываются во многих странах мира из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе ее материнской компании Ingka Group.

"Первостепенная забота IKEA со времени начала вспышки коронавируса - здоровье и безопасность наших сотрудников и клиентов, - указано в заявлении. - Ниже приводится подробная информация о закрытии [магазинов IKEA]. Онлайн-шоппинг доступен в большинстве стран".

Согласно пресс-релизу, в течение прошлой и этой недели закрылись торговые точки в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, а также в Канаде и США.

В Венгрии магазины сети пока открыты, но работать они будут только до 15:00 по местному времени. В Индии, Ирландии и Великобритании IKEA закроются в пятницу. В Китае торговые точки, ранее закрытие, постепенно возобновляют работу, так как эпидемия в стране пошла на спад.