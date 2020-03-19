Глава Роспечати и имеющие доступ к гостайне сотрудники не смогут иметь счета за рубежом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава Роспечати, его заместитель, а также сотрудники, имеющие доступ к государственной тайне, не смогут иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами территории России. Соответствующий проект приказа опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить перечень должностей федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, для которых предусмотрен запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.

В список сотрудников, для которых вводится запрет на денежное имущество за рубежом, внесены руководитель Роспечати, заместитель руководителя, а также должности, включенные в номенклатуру должностей работников Роспечати, "подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне, исполнение обязанностей, по которым предусматривается допуск к сведениям особой важности".

В пояснительной записке к проекту указано, что его реализация не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета. Отмечается, что срок проведения общественного обсуждения проекта приказа Роспечати определен с 19 марта 2020 года на 15 дней.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) - федеральный орган исполнительной власти, который оказывает государственные услуги, управляет государственным имуществом в сфере печати, СМИ и массовой коммуникации.